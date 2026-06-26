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Fotbolls-VMMästerskapet

Försvaret av Friberg: ”Ville bara visa pattarna”

Av Tor Gasslander
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Influeraren Hanna Friberg har hamnat i blåsväder efter att ha åkt till fotbolls-VM och uppträtt i en uppklippt fotbollströja. Osmakligt, tycker många, men Friberg försvaras också på kultursidorna.

I DN:s kulturpodd Kära dagbok får Greta Schüldt de övriga deltagarna att hålla med om att det är helt okej att klippa sönder fotbollströjan, som ändå är ful.

– Det var såklart inte hennes mening att skända flaggan. Hon hejar ju trots allt glatt på Sverige och har åkt till USA för att göra det. Hon ville bokstavligen bara visa pattarna, säger Schüldt.

I Aftonbladet skriver Helle Schunnesson att ilskan mot Friberg mer troligt handlar om avundsjuka på att hon faktiskt har fått åka till VM – och att många inte kan acceptera att hon öppet är ute efter ragg.

”I Sverige får tjejer gärna vara sexiga – men de får inte veta om det och de får absolut inte njuta av det”, skriver Schunnesson.

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