VM-svepet: Expert i blåsväder efter kommentar om Afrika

Nattens resultat

Ytterligare tre grupper spelades klart under natten. Bland resultaten som sticker ut märks Ecuadors seger mot Tyskland, efter att ha vänt ett tidigt 1-0-underläge. Segern innebär med stor sannolikhet att Ecuador tar sig vidare. Elfenbenskusten tog en bekväm 2-0-seger mot Curacao och går därmed för första gången vidare från gruppspelet. I sextondelsfinal blir det tuffare, där väntar Frankrike eller Norge. Paraguay och Australien gick båda vidare på ett oavgjort resultat och spelade också 0-0 i en ganska händelselös match. Se alla resultat nedan.

Schweinsteiger i blåsväder efter Afrikakommentar

Den tyska tidigare stjärnan Bastian Schweinsteiger är på plats på VM som tv-expert. I den rollen har han hamnat i blåsväder sedan han kallat afrikansk fotboll ”lite vild, lite okonventionell och kanske inte så präglad av taktik”. Uttalandet har bland annat upprört Elfenbenskustens förbundskapten Emerse Faé som säger att han är besviken på att Schweinsteiger uttrycker sig på ett sätt ”som vi skulle kunna kalla rasistiskt, skriver The Athletic. När den tyske stortränaren Jürgen Klopp, som även han är expert under VM, fick frågor om uttalandet vägrade han kommentera. – Nej, nej, jag är chanslös. Jag har ingen chans att svara på den frågan, sa Klopp och lämnade intervjun. Läs mer här och här.

Tjeckisk stjärna tackar för sig

Tjeckiens största stjärna på senare år, Patrick Schick, slutar i landslaget. Det meddelar han efter den tunga 3-0-förlusten mot Mexiko som skickade Tjeckien ur VM. Landslagskarriären stannar därmed på 56 matcher och 26 mål. ”Tack för varje match, varje mål och för den stolthet du visade när du representerade Tjeckien”, skriver förbundet i ett uttalande. Läs mer här.

Skadesmäll för Norge inför avgörandet

Norge kommer att få klara sig utan försvararen Julian Ryerson i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike i natt. 28-åringen skadade en muskel tidigt under mötet med Senegal och skadan är så pass allvarlig att han inte har kunnat träna med laget. Även Frankrike dras med skador, varken anfallaren Marcus Thuram eller försvararen William Saliba är tillgängliga. Matchen avgör vilket lag som vinner grupp I och därmed troligen får möta Sverige i sextondelsfinal. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Sverige åkte på en tung skada när Isak Hien tvingades utgå efter en dryg halvtimme under mötet med Japan. Efter matchen hoppade Hien på kryckor och mycket talar för att mästerskapet är över för mittbacken. – Det ser inte bra ut. Det är förkrossande för honom, säger förbundskapten Graham Potter. Även Victor Nilsson Lindelöf byttes ut med en skada men enligt Potter handlar det i hans fall endast om kramp.

Håll utkik

I natt avgörs ytterligare tre grupper. Bland annat ställs Norge mot Frankrike i en match som kan avgöra Sveriges motstånd i sextondelsfinalen. Nattens matcher: 21.00 Norge-Frankrike (TV4)

22.00 Senegal-Irak (TV4)

02.00 Uruguay-Spanien (TV4)

01.00 Kap Verde-Saudiarabien (TV4)

04.00 Nya Zeeland-Belgien (SVT)

03.00 Egypten-Iran (SVT)