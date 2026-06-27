VM-svepet: Förälskade norrmän och AI-danskar

Nattens resultat

Norge förlorade klart mot Frankrike, men ställde också upp med ett b-betonat landslag. Det bestående intrycket från matchen var återigen de färgstarka norska supportrarna. Spanien besegrade Uruguay och gav därmed den sydamerikanska nationen respass hem, medan de själva säkrade gruppsegern. Också Kap Verde är sensationellt vidare efter att ha klarat oavgjort mot Saudiarabien och blivit grupptvåa. Med 93 minuter spelade minuter såg Iran ut att ha säkrat sin plats i slutspelet med en skräll när Shojae Khalilzadeh petade in ett 2-1-mål mot Egypten. VAR och offsideregeln satte dock stopp för det roliga, och matchen slutade 1-1. Iran blir därmed trea i gruppen och avancemanget hänger löst.

Tog bröllopsresa med norska landslaget

Tusentals norska fans satte sig för att ro. Då passade det nygifta paret Sofie Nygaard Lia och Jonas Skåland Lia på att demonstrera sin kärlek till varann i stället för till sitt landslag. Bilderna på dem, när de kysstes och visade upp sina ringar, fick norska Verdens Gang att söka upp dem. Då visade det sig att resan till Nordamerika varit mer av det spontana slaget, det efter att paret gift sig sig så sent som för en vecka sedan. – Vi lever i nuet och är fulla av kärlek, säger paret till tidningen. Läs mer här.

Ronaldo får dansk hjälp att göra mål

Ronaldo har fått mycket kritik i årets VM. Stjärnan är för gammal för att spela, har vissa kritiker påstått, men han kan också ha fått hjälp av den allra senaste tekniken. Danska Berlingske skriver att flera landslag, däribland det portugisiska, tar hjälp av AI för att spetsa sin taktik. Bakom programvaran står tre unga danskar från Aalborg. Enligt programbeskrivningen hjälper datorprogrammet till att tolka motståndares löpvägar för att upptäcka mönster i hur de spelar. – Jag måste erkänna att jag jublade, säger Mikkel Dalsager Jungersen, en av skaparna, om Portugals 5–0-match. Om programvaran spelade in vid något av målen menar han dock är affärshemligheter. Läs mer här

Få överblick på slutspelspusslet

Tycker du det är krångligt att hålla ordning på vem som ska få möta vem när det nu börjar dra ihop sig för slutspel? Undrar du hur nästa steg ser ut för Sverige om vi lyckas med det omöjliga och besegrar Frankrike? The Athletic har byggt ett slutspelsträd där alla sannolikheter är med och där man kan få en enkel överblick över olika möjligheter även bortom sextondelsfinalerna. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Isak Hiens skada var precis som befarat allvarlig. I natt meddelade svenska fotbollsförbundet att 27-åringen lämnat truppen och reser hem till Europa. Utöver det finns tre spelare uppsatta på osäkerhetslistan: Viktor Nilsson Lindelöf som utgick med krampkänning senast och som landsledningen tror kommer kunna spela på tisdag, samt Benjamin Nygren och Eric Smith som båda tränade på egen hand under fredagen. Läs mer här och här.

Håll utkik

I natt spelas de sista matcherna i de sista tre grupperna och det kommer stå klart exakt vilka lag som blir de bästa åtta treorna i turneringen, vilket garanterar fortsatt spel och en plats i sextondelsfinalerna. Nattens matcher: 23.00 Panama-England (SVT)

23.00 Kroatien-Ghana (SVT)

01.30 Kongo-Kinshasa–Uzbekistan (TV4)

01.30 Colombia-Portugal (TV4)

04.00 Algeriet–Österrike (TV4)

04.00 Jordanien–Argentina (TV4)