Gärningsman jagades av helikopter och hundförare

En polisinsats pågår i Alvesta efter att två personer misstänks ha blivit utsatta för mordförsök.

Både helikopter och insatsstyrkan deltar i polisinsatsen utanför Alvesta med anledning av det våldsdåd som skett där under lördagsförmiddagen, rapporterar SVT. Ingen person har ännu gripits misstänkt för dådet.

Till Aftonbladet uppger polisen att man utöver helikopter också söker med hundförare i området. Polisen gick vid 12-tiden ut med att det fortsatt rörde sig om en pågående insats.

Enligt uppgifter till Expressen ska den misstänkte gärningsmannen vara beväpnad. Till SVT uppger polisen emellertid att det inte föreligger någon fara för allmänheten.

De skadade personerna har förts till sjukhus, men skadornas allvarsgrad är i nuläget okänd. Enligt uppgifter till Expressen rör det sig om två barn som har blivit skjutna.