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Runt klockan 14.30 på lördagen meddelade polisen att den misstänkte gärningsmannen i Alvesta hade hittats död. (Carl Carlert/TT)
Våldsdådet i Alvesta

Två barn skadade – misstänkt hittad död

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En man som misstänks för mordförsök mot två personer i en villa utanför Alvesta tidigare under lördagen har hittats död, rapporterar flera medier. De båda brottsoffren är barn, uppger polisen.

Polisen hittade de två skadade barnen i villan vid 11-tiden på lördagen. Enligt uppgifter till Expressen ska de ha blivit skjutna. De fördes till sjukhus med oklart skadeläge.

Händelsen ledde till en stor polisinsats, där såväl hundförare som helikopter deltog i jakten på den misstänkte gärningsmannen.

Runt 14.30 gick polisen ut med att mannen hade påträffats död i anslutning till villan. På sin hemsida skriver polisen att man inte söker efter fler gärningspersoner.

Polisens egen notis om händelsen
polisen.se
Polisen: ”De drabbade är på sjukhus och vårdas där”
Expressen
Lokala kyrkan kommer att hålla extraöppet
Aftonbladet
Oklart om fler personer befann sig i bostaden
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Området runt villan spärrades tidigt av
Sveriges Television
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