Två barn skadade – misstänkt hittad död
En man som misstänks för mordförsök mot två personer i en villa utanför Alvesta tidigare under lördagen har hittats död, rapporterar flera medier. De båda brottsoffren är barn, uppger polisen.
Polisen hittade de två skadade barnen i villan vid 11-tiden på lördagen. Enligt uppgifter till Expressen ska de ha blivit skjutna. De fördes till sjukhus med oklart skadeläge.
Händelsen ledde till en stor polisinsats, där såväl hundförare som helikopter deltog i jakten på den misstänkte gärningsmannen.
Runt 14.30 gick polisen ut med att mannen hade påträffats död i anslutning till villan. På sin hemsida skriver polisen att man inte söker efter fler gärningspersoner.
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