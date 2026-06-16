Tidigare socialsekreterare efter Alvestadådet: ”Hur kan det här få hända?”

En tidigare socialsekreterare i Alvesta riktar skarp kritik mot socialtjänsten efter att en pappa misstänks ha försökt mörda sina två barn i helgen. Det rapporterar SVT Nyheter Småland.

”Hur kan det här få hända?” börjar en skrivelse som den tidigare socialsekreteraren skickat till chefer och politiker i kommunen.

Hen uppger för kanalen att omorganiseringar av kommunens arbete med våld i nära relationer har gjort att specialkunskaper inte utnyttjas. Flera källor uppger också för SVT att chefer krävt en polisanmälan för att bevilja skyddat boende, något som saknar lagstöd.

Barnens mamma hade larmat socialtjänsten om pappans aggressiva beteende dagar före händelsen, enligt uppgifter till Smålandsposten.