Uppgifter: Två barn skjutna utanför Alvesta

Två barn har skjutits utanför Alvesta i södra Småland, enligt Expressens uppgifter. Polisen vill inte gå in på detaljer i ärendet men bekräftar att man är på plats vid en villa utanför Alvesta där två personer hittats skadade. De har förts till sjukhus.

– Ser man att vi arbetar så håll er inomhus, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson, till Expressen.

Villan har spärrats av och ingen är i nuläget gripen, skriver Aftonbladet

– Det är väldigt tidigt i vår utredningsfas, så jag kan inte gå in på några detaljer, säger Rusin till tidningen.

Händelsen rubriceras som mordförsök. Skadeläget är oklart.