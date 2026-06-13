Uppgifter: Två barn skjutna utanför Alvesta
Två barn har skjutits utanför Alvesta i södra Småland, enligt Expressens uppgifter. Polisen vill inte gå in på detaljer i ärendet men bekräftar att man är på plats vid en villa utanför Alvesta där två personer hittats skadade. De har förts till sjukhus.
– Ser man att vi arbetar så håll er inomhus, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson, till Expressen.
Villan har spärrats av och ingen är i nuläget gripen, skriver Aftonbladet
– Det är väldigt tidigt i vår utredningsfas, så jag kan inte gå in på några detaljer, säger Rusin till tidningen.
Händelsen rubriceras som mordförsök. Skadeläget är oklart.
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