Ett av de skjutna barnen har livshotande skador

Ett av de båda barnen som hittats skadade i Alvesta vårdas med livshotande skador. Det andra barnet har allvarliga skador. Det framgår i en skaderapport från Region Kronoberg, skriver Expressen.

Mannen som misstänks för mordförsök mot de båda barnen i en villa utanför Alvesta tidigare under lördagen har hittats död, rapporterar flera medier. Polisen uppger att han och barnen kände varandra ”på något sätt” men vill inte avslöja fler detaljer.

De två skadade barnen hittades vid 11-tiden på lördagen. Enligt uppgifter till Expressen ska de ha blivit skjutna.

På sin hemsida skriver polisen att man inte söker efter fler gärningspersoner.