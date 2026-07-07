Gauff klar för sin första semifinal i Wimbledon

Den amerikanska tennisstjärnan Coco Gauff är först av alla singelspelare att knipa en semifinalplats i Wimbledon. 22-åringen slog Jessica Pegula med 2–1 i set (4–6, 6–3, 6–3) i tisdagens kvartsfinal. Det är första gången som Gauff ska spela Wimbledon-semifinal.

– Med tanke på att jag inte vunnit en match på gräs på två år innan den här turneringen är jag väldigt glad, säger hon efter matchen.

Hon ställs mot antingen japanskan Naomi Osaka eller Karolina Muchova från Tjeckien.