”Ger mitt barn mindre mjölk” – så påverkar Irankriget Asiens turistekonomi
När tuktuk-föraren Khon Mony blandar mjölkersättning åt sin sju månader gamla dotter använder han numera en skopa i stället för två och en halv, för att få den att räcka längre.
The New York Times
Asia’s Tourist Hot Spots Are Missing a Staple: Europeans
Soaring airfares and disruptions to Middle Eastern…
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