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Perspektiv på världen

”Ger mitt barn mindre mjölk” – så påverkar Irankriget Asiens turistekonomi

(Sakchai Lalit / AP)

När tuktuk-föraren Khon Mony blandar mjölkersättning åt sin sju månader gamla dotter använder han numera en skopa i stället för två och en halv, för att få den att räcka längre.

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The New York Times

Asia’s Tourist Hot Spots Are Missing a Staple: Europeans

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