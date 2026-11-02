Brittiske Karl Bushby anlände på måndagen till sin mammas hem i Hull efter att de senaste 28 åren, i etapper, ha korsat världen till fots. Det rapporterar flera medier.

– Var har du varit? var mammans första ord.

Den 57-årige tidigare fallskärmsjägaren började sin vandring i Chile 1998 efter en skilsmässa. Han har bland annat korsat den farliga djungeln i Darién-gapet och isen i Berings sund till fots.

Bushby hade två regler: han fick aldrig använda transportmedel, och fick inte återvända hem förrän resan var över. Han stötte på många problem – att vandra genom Ryssland tog tio år på grund av visumproblem och de få månader om året då det gick att vandra. Finanskrisen 2008 och covidpandemin ledde också till långa uppehåll.

Totalt vandrade han 5 000 mil genom 30 länder på fyra kontinenter.