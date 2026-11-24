25 kunder och anställda har tagits som gisslan av beväpnade män i en mataffär i den colombianska staden Cartagena, uppger myndigheter enligt El País Colombia.

Polisen misstänker att det rör sig om ett försök till rån som gått snett. De gisslantagna personerna har bundits fast och tvingats sitta framför ett fönster.

Från början befann sig 30 personer i butiken, men fem äldre kvinnor släpptes efter ett par timmar. Gärningsmännen har krävt motsvarande omkring 20 miljoner kronor i lösensumma för att släppa de gisslantagna.