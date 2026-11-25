Alla 25 personer som togs som gisslan på en mataffär i Cartagena, Colombia, på tisdagen har befriats efter en flera timmar lång polisinsats, rapporterar flera medier.

Gisslandramat tog sin början vid 08.30 på tisdagsmorgonen. Bilder under dagen visade gisslantagna personer sitta med fastbundna händer uppradade vid ett fönster på matbutiken, samtidigt som maskerade och tungt beväpnade gärningsmän patrullerade bakom dem.

Både krypskyttar och insatsstyrkan stod placerade utanför affären i många timmar. Sent på tisdagskvällen, lokal tid, hördes explosioner innan säkerhetsstyrkan gick in i byggnaden och befriade gisslan.

En av gisslantagarna uppges vara dödad.