Ett par föräldrar i North Carolina i USA stämmer Google för att deras 13-åriga dotter utvecklat psykisk ohälsa efter att ha använt bolagets AI-tjänster. Det rapporterar Bloomberg.

Flickan använde sin skoldator för att utbyta tusentals meddelanden med Googles AI-chattbot Gemini, bland annat om ångest, depression och självmordstankar.

Enligt familjen gav Googles AI bland annat råd om hur hon skulle dölja självskadebeteende för närstående. Fallet ger ny fart åt diskussionen om hur skolor använder AI och vilken teknik som barn ges tillgång till, skriver nyhetsbyrån.