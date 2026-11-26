Konstnärer och illustratörer har börjat lämna Facebook och Instagram av rädsla för att deras verk ska användas för att träna AI-modeller, rapporterar CNN.

Bakgrunden är delvis Metas planer på nya användarvillkor för företagskonton. Enligt kritiker skulle de nya villkoren ge techjätten långtgående möjligheter att skrapa innehåll – även från konstnärernas externa webbplatser och nätbutiker.

Meta har skjutit upp införandet på obestämd tid, men flera konstnärer säger att de redan har tappat förtroendet.

– För konstnärer som är beroende av de här plattformarna [...] innebär det ett svårt val mellan att skydda sina verk och att trygga sin försörjning, säger Nicole McKay som företräder en konstnärsorganisation i USA.