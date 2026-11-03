En kvinna som sommarjobbar inom hemtjänsten på väg till jobbet i Biskopsgården i Göteborg.

De anställda på fyra äldreboenden och i tolv hemtjänstlag i Göteborg ska få sex timmars arbetsdag. Det framgår när kommunens S-ledda styre lägger fram sin budget för nästa år, skriver GP.

– Under mandatperioden kommer vi genomföra största arbetsförkortningen i en svensk kommun någonsin, säger Marie Brynolfsson (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt Dagens ETC rör det sig om totalt 920 anställda.

Satsningen kommer att kosta 12,5 miljoner under det första året och 25 miljoner årligen efter det. Enligt Brynolfsson innebär de stora kostnaderna att man inte kommer att kunna erbjuda alla anställda kortare dagar, utan att det är en fråga som ”behöver lösas på nationell nivå”.