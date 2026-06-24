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Arkivbild. (Seth Wenig /AP/TT / AP)
Dagens börs

Små uppgångar på Wall Street – Wendy’s rusar

Av Aron Sigblad
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Wall Street handlas på små plus över hela linjen när techsektorn rör sig trevande efter tisdagens ras.

Drygt en timme in i handeln stiger breda S&P 500 och det tekniktunga indexet Nasdaq 0,2 procent vardera. Dow Jones handlas upp 0,1 procent.

Chipjätten och kursraketen Micron, som öppnar böckerna efter börsens stängning i kväll, stiger 0,5 procent. Branschkollegan Sandisk backar i stället lika mycket. Båda aktierna tog en smäll på tisdagen med tvåsiffriga ras.

Även sektorkollegorna Intel och Qualcomm drar åt olika håll. Den förstnämnda stiger 2 procent, medan den senare fortsätter nedåt med 3 procent.

Mer än bara tekniska faktorer kan ligga bakom de senaste dagarnas nedgång i techsektorn, menar Morgan Stanley-strategen Dan Skelly.

Han lyfter fram en ökad priskonkurrens mellan AI-bolag, lägre kostnader för att hyra äldre minneschip och en förändrad ton från Microsoft.

– Microsoft, som var ledande i AI-boomen genom Chat GPT och samarbetet med Open AI, talar nu om en strategisk förflyttning mot billigare modeller, säger Skelly till CNBC.

AI-bolaget Cerebras har öppnat böckerna för första gången sedan börsdebuten i maj. Rapporten får tummen ner av marknaden och aktien faller 11 procent.

Wendy’s är det senaste rönet bland meme-aktier, efter att snabbmatskedjan blivit ett av de mest omdiskuterade bolagen på Redditforumet Wallstreetbets. Aktien rusar 30 procent.

Spelutvecklaren Take-Two Interactive stiger över 3 procent efter beskedet att förhandsbokningarna av GTA VI släpps på torsdag.

Texten uppdateras.

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