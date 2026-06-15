Grundvattnet sinar – 82 procent norra Bangladesh lider av brist

I Barindregionen i nordvästra Bangladesh har torka blivit ett allt större problem. Länge förlitade sig bönder och andra boende i området på tillgång till grundvattnet, men nu har det börjat sina, rapporterar The Guardian.

Över 82 procent av regionen har allvarlig brist på vatten.

Under 1980-talet grävdes omkring 18 000 brunnar, vilket ledde till ökade skördar året runt. Men det gjorde också många bönder beroende av grundvattnet.

I januari förbjöd myndigheterna boende i Barind att använda brunnarna för annat än dricksvatten, men många bryter mot reglerna.

– Vår jord är helt karg. Hur ska vi överleva om vi slutar vattna? säger en anonym bonde till Dhaka Tribune.