Grundvattnet sinar – 82 procent norra Bangladesh lider av brist
I Barindregionen i nordvästra Bangladesh har torka blivit ett allt större problem. Länge förlitade sig bönder och andra boende i området på tillgång till grundvattnet, men nu har det börjat sina, rapporterar The Guardian.
Över 82 procent av regionen har allvarlig brist på vatten.
Under 1980-talet grävdes omkring 18 000 brunnar, vilket ledde till ökade skördar året runt. Men det gjorde också många bönder beroende av grundvattnet.
I januari förbjöd myndigheterna boende i Barind att använda brunnarna för annat än dricksvatten, men många bryter mot reglerna.
– Vår jord är helt karg. Hur ska vi överleva om vi slutar vattna? säger en anonym bonde till Dhaka Tribune.
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