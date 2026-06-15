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En brunn utanför Dhaka år 2016. (A.M. Ahad/AP/TT / AP)
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Grundvattnet sinar – 82 procent norra Bangladesh lider av brist

Av Hedda Hallsenius
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I Barindregionen i nordvästra Bangladesh har torka blivit ett allt större problem. Länge förlitade sig bönder och andra boende i området på tillgång till grundvattnet, men nu har det börjat sina, rapporterar The Guardian.

Över 82 procent av regionen har allvarlig brist på vatten.

Under 1980-talet grävdes omkring 18 000 brunnar, vilket ledde till ökade skördar året runt. Men det gjorde också många bönder beroende av grundvattnet.

I januari förbjöd myndigheterna boende i Barind att använda brunnarna för annat än dricksvatten, men många bryter mot reglerna.

– Vår jord är helt karg. Hur ska vi överleva om vi slutar vattna? säger en anonym bonde till Dhaka Tribune.

En kombination av klimatkris, oförutsägbar nederbörd och överanvändning har orsakat bristen
www.theguardian.com
Priset på vatten har ökat kraftigt på kort tid (15 maj)
www.dhakatribune.com
Lokalbo: ”De säger att det inte ens finns vatten 400 meter under marken”
en.prothomalo.com
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