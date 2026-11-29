Sirius-spelaren Isak Bjerkebo ber Hammarbytränaren Henrik Rydström om ursäkt efter att som en av flera guldfirande spelare sjungit en hånfull ramsa om Rydströms fru, skriver Sportbladet.

Ramsan hade sexuella anspelningar, och Bjerkebo säger att han är ångerfull och att han har pratat med Rydström. Enligt succéspelaren hakade han på när han var ”uppe i hettan”.

– Jag sa till honom att jag skäms som fan. Det är inte okej.

Sirius vann SM-guldet efter seger mot IFK Göteborg, samtidigt som Hammarby föll mot Västerås.