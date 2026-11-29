Sirius tog revansch på sig själv och visade i sista omgången att laget hade vad som krävs för att bli svenska mästare i fotboll. Tidningskrönikörerna hyllar nu Uppsalalaget och sörjer med Hammarby.

”Rätt och logiskt att laget som dominerat allsvenskan 2026 till slut vinner den”, skriver Dagens Nyheters Johan Esk.

Upsala Nya Tidnings Daniel Meisels skriver rakt ut att guldkrönikan var något han trodde att han aldrig skulle få skriva. Han rabblar upp en rad personer som gjort förvandlingen möjlig: Ola Andersson, Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf och Jonathan Ederström.

”Staden där barnen så länge växte upp med andra lags tröjor på sig, är numera en stad där ungarna drömmer om att själva få spela i blåsvart”, skriver Meisels.

Expressens Noa Bachner ber alla firande att skänka Hammarby en tanke:

”Fotbollsklubbar åker på snytingar. Den här är svår att greppa omfattningen av.”