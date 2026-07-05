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Erling Braut Haaland efter matchen. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Haaland: Det handlar om att hålla fokus

Av Daniel Persson
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Att göra mål är vardag för Erling Haaland, men att göra det i en åttondelsfinal i VM är likväl något annat. Personer nära Haaland vittnade i natt om tårar i hans ögon när han firade med fansen på arenan efteråt och till NRK sa han att han helst av allt hade velat vara med och fira hemma i Norge också.

– Om jag får en chans eller två brukar det bli mål. Jag kan inte förklara det, det är bara som det är. Det handlar om att hålla fokus, sa Erling Haaland till NRK efter matchen.

– Det är den sjukaste dagen i norsk historia.

25-åringen har nu gjort sju mål i VM och delar därmed skytteligaledningen med Lionel Messi och Mbappé.

Haaland säger att han ständigt når nya höjder i sitt spel
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Intervjuades i norska NRK
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