Just nu: Mållöst men rikt på chanser mellan Norge och Brasilien

BRA 0–0 NOR | Åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge är en halvlek gammal och har inte gjort någon fotbollsälskare besviken.

Norge hade en boll i mål redan i första minuten. Men den drömstarten vinkades av för offside. Tio minuter senare var Brasiliens Matheus Cunha igenom i norskt straffområde, gjordes ner av David Møller Wolfe och fick straff. Men Bruno Guimarães missade möjligheten.

Både Norge och Brasilien går för seger. Norge har haft bollen mest, men det är Brasilien som skapat hetast chanser. Flera gånger har det osat katt framför Ørjan Nyland.

Om något av lagen leder på poäng får det därför sägas vara Brasilien, men på resultattavlan står det 0–0. Just nu: Halvtidsvila.