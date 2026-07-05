Solbakken: ”Den största prestation ett norskt lag gjort”

Norges förbundskapten Ståle Solbakken pekas ut som arkitekten bakom den norska VM-sagan, men han vill ännu inte säga att det norska avancemanget är den största bragden i norsk idrottshistoria.

– Vi har ju också Jakob Ingebrigtsen som vunnit OS-guld på 1 500 meter löpning, men att slå ut Brasilien i en slutspelsmatch och vara i kvartsfinal i VM är den största lagprestationen i alla fall, säger han i NRK-intervju direkt efter matchen.

Solbakken jämför VM-matchen mot Brasilien med ett möte mellan Manchester City och Real Madrid, där det ena laget drar sig tillbaka och satsar på kontringar och det andra tvingas försöka skapa något. Och så fick han förklara sitt kontroversiella beslut att göra två byten redan i halvtid, där han bland annat bytte in Andreas Schjelderup som senare spelade fram till Norges båda mål.

– Jag hade en magkänsla att Oscar (Bobb) och Andreas (Schjelderup) kunde göra skillnad och vara mer trygga med bollen, men det hade lika gärna kunnat få motsatt effekt.