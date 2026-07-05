Kungaparet hälsar till landslaget: ”Blir medryckt”
Norges kung Harald och drottning Sonja har skickat en videohälsning till landslaget inför kvällens åttondelsfinal mot Brasilien.
– Vi har följt landslaget genom hela mästerskapet. Speciellt kungen, men till och med jag som inte är så fotbollsintresserad blir medryckt, säger drottning Sonja.
Kungaparet önskar landslaget lycka till och avslutar:
– Heja Norge!
Matchen inleds klockan 22.00 och sänds i TV4 och på TV4 Play.
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