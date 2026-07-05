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Stillbild från klippet. (Norska kungahuset)
Fotbolls-VMSlutspelet

Kungaparet hälsar till landslaget: ”Blir medryckt”

Av Joel Malmén
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Norges kung Harald och drottning Sonja har skickat en videohälsning till landslaget inför kvällens åttondelsfinal mot Brasilien.

– Vi har följt landslaget genom hela mästerskapet. Speciellt kungen, men till och med jag som inte är så fotbollsintresserad blir medryckt, säger drottning Sonja.

Kungaparet önskar landslaget lycka till och avslutar:

– Heja Norge!

Matchen inleds klockan 22.00 och sänds i TV4 och på TV4 Play.

Se klippet här
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