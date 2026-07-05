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Magnus Iversen köar med andra supportrar. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMSlutspelet

Norge laddar upp: ”Kan bli det största som hänt”

Av Joel Malmén
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Hela Norge kokar inför kvällens åttondelsfinal mot Brasilien. Tusentals ska se matchen på storbildsskärm på nationalarenan Ullevål. En av dem är Øyvind Gangsøy.

– Jag tror på killarna och att det kan bli en seger. [...] Jag tror att det blir det största som har hänt i norsk idrottshistoria, säger han till TT.

Norge har vunnit de senaste fyra mötena med den femfaldiga världsmästaren Brasilien, vilket spär på förhoppningarna.

På uteserveringarna är trycket högt. Magnus Iversen har köat i 1,5 timme till stadsparken Spikersuppa. Matchen sänds också i närheten på Rådhustorget, men där är det alkoholfritt.

– Vi vill helst ha stämningen som kommer med 18-årsgränsen, om du förstår vad jag menar, säger han.

Øyvind Gangsøy: ”Historien är på vår sida”
TT
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