Ödesmatchen hotas av oväder: ”Hög risk för åska”

Erling Braut Haaland efter att Norge slog ut Elfenbenskusten 20 juni.

Åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge i kväll kan behöva skjutas upp, rapporterar VG. Anledningen är att ett åskoväder väntas dra in över New Jersey, där ödesmatchen ska spelas, under söndagen.

– Det är hög risk för åskväder när de ska spela. Vädret kommer att präglas av regnskurar och hög luftfuktighet, säger Siri Wiberg på norska meteorologiska institutet.

Enligt Fifas regler måste matchen avbrytas i minst 30 minuter om blixten slår ner inom 13 kilometer.