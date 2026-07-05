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Frankrikes toppspelare Mbappé har ont under matchen mot Paraguay. (Matt Rourke /AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Experter häpnar över Paraguay: ”Gick alldeles för långt”

Av Alice Hermansson
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Paraguays spel mot Frankrike var ovärdigt. Det är flera experter överens om efter lördagens åttondelsfinal, skriver Expressen och GP.

Mycket stod på spel för sydamerikanerna, vilket kan ha gjort att kampen blev mer fysisk än vanligt. Bland annat fick den franska toppspelaren Kylian Mbappé ett oväntat rapp av paraguayanen Matías Galarza.

– Det här paraguayanska laget var en fullständig skam. Jag hade släpat mina lagkamrater av planen om de spelade så här, säger Joe Hart, tidigare målvakt i det engelska landslaget, i BBC:s sändning.

Hart konstaterar att laget gick in i matchen med många känslor och att de antagligen kommit överens om att ta till ”alla knep”, något han anser gick ”alldeles för långt”.

Även i SVT:s VM-studio häpnar man över matchens ”osportsliga” spel.

– Det är ett mycket svinigt beteende matchen igenom, säger experten Therese Strömberg.

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