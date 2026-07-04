ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Uzbeken Ilgiz Tantashev varnade representanter i Paraguay men först efter att matchen var slut. (Derik Hamilton /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Domaren sågas av experter: ”Obegripliga” beslut

Av Daniel Persson
Publicerad:

Matchen mellan Frankrike och Paraguay höll på att spåra ur, mycket tack vare att huvuddomaren Ilgiz Tantashev inte beivrade övertramp längs vägen, enligt fotbollsexperterna i SVT:s studio.

I en match full av efterslängar, blev övertrampen grövre ju längre matchen pågick. I andra dryckespausen var spelarna så i luven på varandra att de fysiskt fick skiljas åt.

– Uppseendeväckande. Frankrike får tre varningar i den här matchen, Paraguay får noll. Obegripligt! sa Jonas Eriksson.

Det var först efter slutsignalen som representanter för Paraguay tilldelades något kort.

Frankrikes stjärnor lät sig inte påverkas trots ideliga tröjdragningar och efterslängar matchen igenom. Laget vann med 1–0.

Domaren missade ett givet rött kort för Paraguay, enligt Jonas Eriksson
Aftonbladet
”Det finns ingen bortförklaring”
Expressen
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen