Domaren sågas av experter: ”Obegripliga” beslut
Matchen mellan Frankrike och Paraguay höll på att spåra ur, mycket tack vare att huvuddomaren Ilgiz Tantashev inte beivrade övertramp längs vägen, enligt fotbollsexperterna i SVT:s studio.
I en match full av efterslängar, blev övertrampen grövre ju längre matchen pågick. I andra dryckespausen var spelarna så i luven på varandra att de fysiskt fick skiljas åt.
– Uppseendeväckande. Frankrike får tre varningar i den här matchen, Paraguay får noll. Obegripligt! sa Jonas Eriksson.
Det var först efter slutsignalen som representanter för Paraguay tilldelades något kort.
Frankrikes stjärnor lät sig inte påverkas trots ideliga tröjdragningar och efterslängar matchen igenom. Laget vann med 1–0.
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