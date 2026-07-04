Ska Norges förlustfria svit mot Brasilien utökas?

Åttondelsfinalerna är igång. Och nu riktas blickarna mot söndagskvällens stora begivenhet: Norge mot Brasilien.

Fotbollskanalens Olof Lundh säger i TV4 att norrmännen är hoppfulla inför matchen och att laget tar stöd av att man faktiskt besegrade Brasilien senast lagen möttes i VM-sammanhang – 1998.

– Från Brasilien är man orolig, då man mött Norge fyra gånger och aldrig vunnit, säger Olof Lundh till Kanalen.

I norska NRK:s sändningar är man också optimistisk om att Norge kan vinna igen.

– Nu har agnarna skiljts från vetet. Nu är det de stora pojkarna som får vara med och leka i åttondelsfinalerna, säger expertkommentatorn Peter Veland.