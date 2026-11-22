Den polske elektriker som under flera år har varit i en juridisk strid med den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland går vidare till EU-domstol i hopp om att få behålla varumärkesrätten till namnet Haaland, skriver The Telegraph.

Tvisten inleddes när fotbollsstjärnan för tre år sedan ville varumärkesskydda namnet och upptäckte att elektrikern, som jobbar i Norge, redan säkrat skyddet. Elektrikern har överklagat ett tidigare beslut som slog fast att fotbollsstjärnans kändisskap utnyttjats till att sälja allt från damunderkläder till yoghurt.

Haalands advokater hävdar att Haalands stordåd på fotbollsplanen måste ha nått den polske mannen, medan han själv hävdar att ”Haaland” är en ordlek som blandar både polska och engelska.