Calle Halfvarsson under ett sammanbrott kort efter dagens tävlingar.

Varken Calle Halfvarsson eller Edvin Anger lyckades fullfölja finalen i dagens säsongspremiär i Bruksvallarna.

Anger klarade helt enkelt inte gränsen: han slutade sist i den andra kvartsfinalen.

– Jag vet inte vad jag ska säga, det var jävligt dåligt bara, säger han till Expressen.

Halvarsson fick i alla fall åka. Dock på fel skidor, vilket både innebar smått uselt före under själva loppet och en diskvalificering strax därefter.

– Det ska alltid vara något. Det är fan helt sjukt. Det är fan inte sant. Det är sjukt att jag står här igen. Alltid är det någonting, säger Halfvarsson till Aftonbladet.