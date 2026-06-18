Hammarby får möta albanskt motstånd – Malmö norskt

Malmö och Hammarby ger sig båda in i Champions League-kvalet i sommar.

De damallsvenska klubbarna Hammarby och Malmö har nu fått sina motståndare i sommarens kval till Champions League. Stockholmslaget ställs mot KFF Apolonia från Albanien i ett första möte. Om Hammarby vinner väntar vinnaren i matchen mellan italienska Juventus och Torreense från Portugal.

Malmö möter Vålerenga från Norge och vid seger väntar tyska Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia.

Regerande svenska mästarna Häcken har redan kvalificerat sig till Champions League efter segern i Europacupen tidigare i vår.