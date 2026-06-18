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Malmö och Hammarby ger sig båda in i Champions League-kvalet i sommar. (Bildbyrån)
Europakvalen 2026

Hammarby får möta albanskt motstånd – Malmö norskt

Av Jacob Ruderstam
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De damallsvenska klubbarna Hammarby och Malmö har nu fått sina motståndare i sommarens kval till Champions League. Stockholmslaget ställs mot KFF Apolonia från Albanien i ett första möte. Om Hammarby vinner väntar vinnaren i matchen mellan italienska Juventus och Torreense från Portugal.

Malmö möter Vålerenga från Norge och vid seger väntar tyska Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia.

Regerande svenska mästarna Häcken har redan kvalificerat sig till Champions League efter segern i Europacupen tidigare i vår.

Om Hammarby och Malmö vinner två kvalmatcher väntar ytterligare en kvalomgång
www.fotbollskanalen.se
Matcherna spelas den 5 och den 8 augusti
Expressen
Häcken slog Hammarby i Europacupfinalen
Aftonbladet
Hammarbys pressmeddelande
pressmeddelande · www.hammarbyfotboll.se
Kvalet lottades i Schweiz
pressmeddelande · www.mff.se
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