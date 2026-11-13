Under många år gjorde Alice Huang och Kang Wei framgångsrika affärer i den kinesiska finans- och techvärlden. När AI-boomen tog fart såg de en ny affärsmöjlighet.

Någon gång i samma veva ska han ha introducerat henne för Jensen Huang, ett möte som blev början på slutet för Nvidiachefens framgångssaga.

Det här är det kinesiska paret som blev Jensen Huangs fall.