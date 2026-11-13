Jensen Huangs avgång • Omni förklarar
Här är kinesiska finansparet som fick Nvidia-chefen på fall
Under många år gjorde Alice Huang och Kang Wei framgångsrika affärer i den kinesiska finans- och techvärlden. När AI-boomen tog fart såg de en ny affärsmöjlighet.
Någon gång i samma veva ska han ha introducerat henne för Jensen Huang, ett möte som blev början på slutet för Nvidiachefens framgångssaga.
Det här är det kinesiska paret som blev Jensen Huangs fall.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen