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Frankrikes Lucas Digne under en av VM:s alla vätskepauser. (Seth Wenig /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Hatad VM-paus används för att hitta ragg

Av Alice Hermansson
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Vätskepauserna, eller ”hydration breaks”, har blivit ett hånat och hatat inslag i VM. För somliga fotbollsfans har stunderna dock använts på ett effektivt sätt – genom att försöka hitta matchningar på dejtingappar, skriver The Times.

Siffror visar att aktiviteten i dejtingapparna ökat kraftigt under både vätskepauserna och halvtid. När England mötte Mexiko syntes en tydlig ökning i aktiviteten på Hinge och Tinder under matchens första vätskepaus. Antalet högersvep på Tinder gick upp med hela 55 procent.

Dessutom berättar användare att mästerskapet förändrat dejtingkulturen och att fotbollen blivit en bra konversationsstartare. Den 29-årige Luke Green tycker också att tidsskillnaden varit positiv.

– Jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällen, men Englandsmatcherna ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han.

29-åriga Tasmin fick många matchningar under Englandsmatchen: ”Vaknade med massor av meddelanden”
www.thetimes.com
Vätskepauserna har kritiserats hårt – anklagas för att vara ”förklädda reklamavbrott”
www.espn.com
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