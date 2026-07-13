Rodden i Oslo skjuts upp – normännen försenade
Norska herrlandslagets flyg är försenat från Miami, vilket innebär att det planerade gemensamma firandet med kollektiv rodd i Oslo skjuts upp, enligt NRK.
Enligt schemat skulle de norska VM-hjältarna välkomnas av kung Harald vid 19-tiden i kväll. Därefter väntade en segerparad. När firandet i stället blir av är i nuläget oklart.
Något som däremot är bekräftat är att norrmännens flygplan ska eskorteras av två F-35-stridsflygplan så snart landslaget når norskt luftrum.
– Det är trevligt att få vara med och uppmärksamma det norska herrlandslaget och den insats de har gjort under en lång period i VM, säger det norska försvarets presstalesperson Stine Barclay Gaasland.
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