Rodden i Oslo skjuts upp – normännen försenade

Norska herrlandslagets flyg är försenat från Miami, vilket innebär att det planerade gemensamma firandet med kollektiv rodd i Oslo skjuts upp, enligt NRK.

Enligt schemat skulle de norska VM-hjältarna välkomnas av kung Harald vid 19-tiden i kväll. Därefter väntade en segerparad. När firandet i stället blir av är i nuläget oklart.

Något som däremot är bekräftat är att norrmännens flygplan ska eskorteras av två F-35-stridsflygplan så snart landslaget når norskt luftrum.

– Det är trevligt att få vara med och uppmärksamma det norska herrlandslaget och den insats de har gjort under en lång period i VM, säger det norska försvarets presstalesperson Stine Barclay Gaasland.