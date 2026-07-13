ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Norska landslaget efter förlusten i kvartsfinalen. (Lynne Sladky/AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Rodden i Oslo skjuts upp – normännen försenade

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Norska herrlandslagets flyg är försenat från Miami, vilket innebär att det planerade gemensamma firandet med kollektiv rodd i Oslo skjuts upp, enligt NRK.

Enligt schemat skulle de norska VM-hjältarna välkomnas av kung Harald vid 19-tiden i kväll. Därefter väntade en segerparad. När firandet i stället blir av är i nuläget oklart.

Något som däremot är bekräftat är att norrmännens flygplan ska eskorteras av två F-35-stridsflygplan så snart landslaget når norskt luftrum.

– Det är trevligt att få vara med och uppmärksamma det norska herrlandslaget och den insats de har gjort under en lång period i VM, säger det norska försvarets presstalesperson Stine Barclay Gaasland.

Planet ska landa strax innan 19
NRK
Norge slogs ut ur VM efter förlust mot England
Expressen
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetKung Harald VNorges herrlandslag i fotbollSim-VM