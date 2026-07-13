Uppgift: Fifa-topp hävde Baloguns avstängning själv

Ordföranden för Fifas disciplinnämnd ska på egen hand ha upphävt avstängningen av den amerikanske anfallaren Folarin Balogun, enligt uppgifter till The Times.

Disciplinnämnden består av 17 ledamöter, men enligt uppgifterna var det ordföranden Mohammad al-Kamali som ensam fattade beslutet att Balogun skulle tillåtas spela i åttondelsfinalen mot Belgien.

Hanteringen av den amerikanske spelaren har blivit VM:s största skandal, och massiv kritik har riktats mot Internationella fotbollsförbundet. Misstankar om korruption väcktes också när det framkom att president Donald Trump ringt Fifa-chefen Gianni Infantino och bett honom se över avstängningen.

Mohammad al-Kamali har inte kommenterat uppgifterna.