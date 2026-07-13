Halland har tröttnat på viral Haaland: ”Blandar ihop oss”

Den norske stjärnspelaren Erling Braut Haalands succé i VM har inte varit bra för svenska Halland. Söker man på hashtagen ”Halland” i sociala medier dyker i princip bara bilder på norrmannen upp, har P1 och Dagens Samhälle uppmärksammat.

Problemet grundar sig i att många stavar fel på Haalands namn.

– Det känns bittert, måste man säga, sa Visit Hallands verksamhetschef Jimmy Sandberg i P1 Morgon. Han menar att ”ihopblandningen” drabbar regionen på ett negativt sätt.

Det är inte heller första gången som halländska sevärdheter – som Tylösand och Varbergs fästning – tas över av den norske spelaren. Redan för fyra år sedan, när Haaland värvades till Manchester City, såg Jimmy Sandberg sig tvungen att skriva ett öppet brev till brittiska journalister och supportrar med en uppmaning om att stava rätt på Haaland.