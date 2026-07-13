VM-svepet: Kungligt firande sågas: ”Är inga vinnare”

Oslo firar förlusten mot England natten till måndag. (NBT)

Ställningen just nu

På söndagen hade VM-spelarna en välförtjänt vilodag inför de olidligt spännande semifinalerna som spelas i veckan. Först ut att testas är Frankrike och Spanien, som möter varandra i Los Angeles på tisdagen.

Så här är ställningarna just nu.

Kunglig segerparad för norrmännen upprör

På måndagskvällen landar Norges landslag på hemmaplan igen efter över en månad på andra sidan Atlanten. Spelarna kommer bokstavligt talat få ett kungligt bemötande då norske kung Harald ska välkomna VM-hjältarna hem. Därefter hålls en segerparad i centrala Oslo. Välförtjänt tycker många. Icke välförtjänt anser andra. TV- och poddprofilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson ställer sig bakom det andra påståendet och menar att laget eller norrmännen inte har något att fira. – Norrmännen, potentiellt kommer de att göra sig själva till åtlöje om de (spelarna) tas emot. Hade jag varit Haaland hade jag sagt att jag vill inte åka hem, de är inga vinnare, säger Hammar i duons podd. Vidare påpekar Hammar att även Sverige tog sig till kvartsfinal i VM 2018, och att norrmännen inte borde se detta som en större bragd. Läs mer här.

44 år gammalt krig kommer påverka spelet

”Argentina mot England är så mycket mer än en fotbollsmatch. Det är en hätsk och djupt rotad rivalitet, fylld av fiendskap, som går långt utöver själva sporten.” Det slår Stuart James fast i The Athletic inför mötet mellan Argentina och England på onsdag. Länderna har ett brokigt förflutet, inte minst på grund av kriget som utspelade sig på Falklandsöarna för 44 år sedan. Kriget handlade om kontrollen över öarna och slutade med en brittisk seger. Enligt Stuart James är det oundvikligt att konflikten kommer att väcka känslor inför matchen. Oddsen pekar på att det inte finns någon klar favorit inför mötet, även om det i nuläget ger mindre utdelning att satsa på England som vinnare. Men vad som helst kan hända när Argentina och England ställs mot varandra på onsdagskvällen, konstaterar Stuart James. Läs mer här.

Kan spänningarna mellan Bellingham och Tuchel vara positivt?

Flera brittiska krönikörer reflekterar över om det offentliga ordkriget mellan Englands stjärnspelare Jude Bellingham och förbundskaptenen Thomas Tuchel kan vara positivt för landslaget. Efter 2–1-segern mot Norge var Tuchel kritisk mot sina spelare och menade att matchen präglades av slarv. Bellingham ryckte på axlarna åt chefens ord och menade att Tuchel inte förstår innebörden av hårt motstånd. Flera tolkade det som en direkt förolämpning mot Tuchels blygsamma meritlista som fotbollsspelare. Men både The Guardian och Sky News är överens om att spänningarna kan vara positiva för laget. Budskapet är att landslaget behöver lugn och disciplin och att de två starka personligheterna faktiskt vill samma sak: att England ska ta sig till en historisk VM-final. ”England har chansen att skriva historia den här veckan. Men det kommer bara att lyckas om Jude Bellingham och Thomas Tuchel är på samma sida”, skriver The Guardians Jacob Steinberg. Läs mer här och här.

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