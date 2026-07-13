Slaven Bilić ny förbundskapten i Kroatien

Slaven Bilić under ett tränaruppdrag i England 2020.

Slaven Bilić har återigen tackat ja till att bli förbundskapten för Kroatiens herrlandslag, skriver landets fotbollsförbund på X. Den tidigare proffsspelaren ledde landslaget mellan 2006 och 2012.

”Välkommen tillbaka, Slaven Bilić”, skriver förbundet i inlägget.

Som spelare gjorde Bilić 44 landskamper för Kroatien och var med och tog VM-brons 1998.

Förre förbundskaptenen Zlatko Dalic avgick efter att Kroatien slagits ut ur årets VM i sextondelsfinalen.