USA:s försvarsminister Pete Hegseth har belönat den soldat som skällde ut honom och hans sällskap med en förtjänstmedalj, rapporterar flera medier.

På X har han lagt upp bilder där han fäster medaljen på specialsoldat Thomas Iglesias bröst.

”Vi älskar soldater. Vi älskar hög standard. Bra jobbat, specialsoldat. Fortsätt så, patrioter”, skriver han.

Klippet på Iglesias utskällning har blivit mycket uppmärksammat. Han patrullerade den okände soldatens grav på militärkyrkogården Arlington National Cemetery i Washington DC när Hegseth var på besök för att fira veterandagen på onsdagen.

När Hegseth, hans fru och medarbetare tog gruppbilder vid monumentet hördes de skratta. Då röt Iglesias åt dem:

”Alla besökare ska iaktta en anda av tystnad och respekt vid alla tillfällen!”