Donald Trump säger att han ”bara skojade” när han erbjöd UFC-chefen Dana White jobbet som pressekreterare, rapporterar New York Times.

– Dana älskar den tanken, och det finns bara en Dana. Man hade inte jäklats med honom, säger den amerikanske presidenten.

Många höjde på ögonbrynen när Trump i lördags skrev på Truth Social att White erbjudits tjänsten efter att Katie Zacharia fått lämna sin nya tjänst bara efter några dagar. Presidenten kallade White för ”en tuff slagkämpe och krigare”.

”Snälla ta jobbet, Dana!” står det i inlägget.

Enligt CNN:s källor har White tackat nej till jobberbjudandet.