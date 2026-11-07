Kampsportsmogulen Dana White nobbar Donald Trumps erbjudande om att bli Vita husets pressekreterare, enligt uppgifter till CNN.

Tidigare under kvällen svensk tid skrev Trump i sociala medier att han gärna ville att White skulle ta över rollen som pressekreterare, med flera MMA-utövare som ”assistenter”.

”Dana, snälla ta jobbet!” skrev Trump.

Enligt en källa inom Vita huset skämtade Trump om erbjudandet, men Vita husets kommunikationschef Steven Cheung gick ut på X och uppmuntrade White att tacka ja.