USA:s försvarsminister Pete Hegseth och hans sällskap blev utskällda av en soldat som stod vakt vid den okände soldatens grav på militärkyrkogården Arlington National Cemetery i Washington DC, rapporterar CNN.

Hegseth deltog på onsdagen i en veterandagsceremoni med hustrun Jennifer, stabschefen Ricky Buria, vice stabschefen Patrick Weaver och rådgivaren Tami Radabaugh.

När de hade tagit gruppbilder på trappan vid monumentet hördes skratt från dem. Då vände sig soldaten mot dem och röt:

”Alla besökare ska iaktta en atmosfär av tystnad och respekt vid alla tillfällen!”

I en kommentar säger Pentagons talesperson Sean Parnell att soldaten ”korrekt och respektfullt påminde alla om att bete sig anständigt”.