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Utrikes

Helikopter kraschade i Saudiarabien – 14 döda

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Tidigt på söndagsmorgonen omkom 14 personer när en helikopter kraschade i närheten av den saudiarabiska kuststaden Ras Tanura, skriver TT. Staden huserar landets största oljehamn och helikoptern ska enligt TT ha tillhört det statliga oljebolaget Aramco.

”Utredningar pågår, med relevanta myndigheters inblandning, för att avgöra orsakerna till helikopterkraschen”, skriver den statliga nyhetsbyrån SPA i ett uttalande.

Under vårens krig i regionen har Iran vid flera tillfällen anfallit oljeraffinaderier i Ras Tanura. I fredags började man lasta råolja i hamnen för första gången på fyra månader, efter att ha pausat arbetet på grund av kriget.

Samtliga omkomna var saudiska medborgare
TT
Orsaken till olyckan är i nuläget okänd
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