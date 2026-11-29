Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén äger aktier i hygienbolaget Essity, som kritiserats av miljöorganisationer som Greenpeace och Skydda Skogen för sin inblandning i storskalig avverkning av naturskog. Det rapporterar Expressen.

Innehavet är värt omkring 160 000 kronor och finns redovisat hos riksdagen. Helldén har så sent som under valrörelsen förespråkat starkare skydd för naturskogar.

”Daniels mamma köpte aktierna åt honom på 70-talet, för pengar som han ärvde när hans pappa gick bort. Daniel var då sex år gammal.” skriver Daniel Helldéns pressekreterare Fredrik Elisson till Expressen.