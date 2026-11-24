Mötena som hölls på Nvidia under söndagskvällen var så hemliga att inte ens tillförordnade vd:n Colette Kress deltog, skriver Financial Times med hänvisning till källor.

Under helgen hade USA:s president Donald Trump samtal direkt med Nvidias styrelse för att försöka få Jensen Huang tillbaka på vd-posten. Seniora myndighetspersoner ska ha övertalat styrelsen att han inte innebär en säkerhetsrisk, trots affären med en misstänkt spion, skriver tidningen.

Vid sidan om har bolagsgrundare och riskkapitalister på Huangs sida samlat ihop sig för att övertala nyckelpersoner i Washington om att han är rätt person på posten.

På måndagen meddelade styrelsen att de har backat från sitt tvärsäkra nej till Jensen Huang – han fick komma tillbaka.

En analytiker från Bernstein skrev på måndagen att processen inte ser bra ut för styrelsen.

”Även om vi är glada att ha Jensen tillbaka igen är styrelsens snabba svängningar, ärligt talat, clownlika”.