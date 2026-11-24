Tiotusentals svenskar passade på att köpa Nvidia innan aktien studsade upp på måndagen.

– Det är väldigt många svenska sparare som gjort en bra affär på kort tid när de dippköpte, säger Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza, till TT.

Även Nordnet har sett samma trend, med ett stort antal nya aktieägare i Nvidia.

”I dag är den siffran 160 000 ägare, alltså en ökning med dryga 40 procent. Det är en sällan skådad köpvåg som sticker ut även i en historisk kontext”, skriver Calle Söderberg, sparekonom på Nordnet i ett mejl till TT på måndagen.

De som köpte före börsens stängning i fredags kunde åka med på Nvidias 31-procentiga rusning på måndagen.