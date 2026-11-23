Megaspeed misstänks ha hjälpt Nvidia-chip att nå Kina. Nvidia säger att man inte har hittat bevis för att bolaget olagligt skickat chip dit.

USA:s handelsdepartement kommer att sätta Megaspeed på sin svarta handelslista, enligt källor till Semafor.

Beslutet kan stoppa Megaspeed från att köpa amerikanska chip och annan teknik utan särskilt tillstånd.

Bolaget utreds redan av amerikanska myndigheter, som misstänker att det har smugglat Nvidia-chip till Kina trots USA:s exportrestriktioner.

Megaspeed kopplas också till Jensen Huang-skandalen genom uppgifter om hans relation med tidigare chefen Alice Huang, som misstänks ha kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst. Kina förnekar misstankarna.