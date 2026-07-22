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Ekonomi

Hemlighetsfulla miljardärer bakom Kinas globala offensiv

Shopper in Chongqing, China. (Shutterstock)

En ny generation kinesiska miljardärer bygger globala bolag inom AI, spel och medier – samtidigt som de gör allt för att undvika rampljuset. Minst trettio kinesiska entreprenörer s…

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The Economist

China’s mysterious new billionaires are conquering the world

And refusing to talk to the press.

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