Hemlighetsfulla miljardärer bakom Kinas globala offensiv
En ny generation kinesiska miljardärer bygger globala bolag inom AI, spel och medier – samtidigt som de gör allt för att undvika rampljuset. Minst trettio kinesiska entreprenörer s…
The Economist
China’s mysterious new billionaires are conquering the world
And refusing to talk to the press.
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