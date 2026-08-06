Hemnet tappar mark när fler bostäder säljs utanför sajten

Hemnet tappar mark när allt fler bostäder säljs utanför plattformen, rapporterar DN. Enligt Fastighetsbyrån säljs nu runt 35 procent av bostäderna utanför sajten, jämfört med mindre än 10 procent 2023. Utvecklingen kopplas till den växande förmarknaden och kritik mot höga annonspriser.

– Jag tror inte att Hemnet hade hamnat här om de hade varit mer rimliga i prissättningen, säger LF Fastighetsförmedlings vd Marcus Svanberg.

Hemnets vd Jonas Gustafsson avvisar kritiken och säger att de största procentuella prishöjningarna ligger bakom bolaget.